Даниил Медведев раскрыл, как будет готовиться к матчу с Джоковичем в финале US Open — 2023

Чемпион US Open – 2020, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, будет ли как-то особенно готовиться к финалу US Open – 2023, где ему предстоит сразиться с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», сербом Новаком Джоковичем (2).

«Нет. Проведу тренировку в то же время, что и обычно. Но не из-за суеверий, а потому что это удобное время: и чтобы поспать подольше, и чтобы вечером было время. Так что буду делать всё как обычно. Дело в ментальной подготовке, хочешь пойти на войну, биться до конца, победить. Такой настрой должен быть в финале турнира «Большого шлема», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале американского мэйджора.