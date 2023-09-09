Медведев: 1000 испанцев начали кричать в концовке матча с Алькарасом, это не очень любезно

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как пытался успокоить трибуны в шестом гейме четвёртого сета матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023, в котором семь раз было «ровно». Напомним, в этом гейме Медведев реализовал брейк-пойнт, что стало одним из ключевых моментов в его победе.

«Это был совершенно потрясающий гейм. У него было шесть гейм-пойнтов, а я смог реализовать свой второй брейк-пойнт. И каждый раз, когда у него было «больше», я говорил себе, что могу взять этот гейм. И брал потрясающие мячи. Мы оба заводили трибуны, потому что розыгрыши были невероятными.

Когда я выиграл гейм, то думал – давай, попробуй закончить этот матч. И мне это удалось. Трибуны были невероятными, особенная энергетика. Но на последнем гейме 1000 испанцев начали кричать между первой и второй подачей. Это не очень любезно, но что тут можно сделать? Если после завершения карьеры я приду на матч и кто-то будет так же кричать, я покажу на таких людей, типа их надо выгнать с турнира. Даже матч смотреть не буду, только показывать – это они, вышвырните их (смеётся)! Ну а на корте надо сохранять концентрацию и стараться выиграть», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.