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Джокович объяснил, почему повторил празднование Шелтона после победы в полуфинале US Open

Джокович объяснил, почему повторил празднование Шелтона после победы в полуфинале US Open
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему решил повторить празднование американца Бена Шелтона после победы над ним в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.

«Мне понравилось празднование Бена. Очень оригинально, поэтому я его повторил. Украл его празднование», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4) и повторил празднование Шелтона, который на домашнем турнире отмечал успех в большинстве своих матчей жестом, демонстрирующим звонок по телефону.

В финале мужского турнира Открытого чемпионата США — 2023 Джокович сыграет с третьей ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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