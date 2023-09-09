Новак Джокович: финалы турниров «Большого шлема» в 36 лет — это почти что подарок

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в финал Открытого чемпионата США — 2023. В полуфинале серб обыграл американца Бена Шелтона.

«Мне 36, и каждый финал «Большого шлема» может быть последним. Так что сейчас я больше ценю эти возможности выиграть ещё один «Шлем», чем 10 лет назад. 10 лет назад казалось, что впереди ещё много лет, а сейчас я не знаю, сколько мне осталось, не знаю, сколько ещё будет сезонов, в которых я буду играть за все четыре «Шлема».

Знаю, что могу стать самым возрастным теннисистом, который здесь выигрывал, но постараюсь подойти к этому финалу, как к любому другому матчу. С намерением победить. Это будет самое большое испытание не только потому, что это финал, но и потому, что впереди соперник, которому я проиграл, когда мы в последний раз встречались в финале «Шлема». Даниил обыграл меня в финале US Open – 2021. Осознаю важность, он находится в отличной форме. Но я тоже в отличной форме и мне нравятся мои шансы.

Понимаю, что финалы «Большого шлема» на этой стадии карьеры – почти что подарок, который мне надо принять и постараться извлечь из него всё возможное. Я был близок к 24 титулам в Лондоне, но проиграл лучшему игроку в пяти сетах.

Каждый финал «Большого шлема» — ещё одна заявка на попадание в историю, я это понимаю и горжусь этим. Но я не позволяю себе об этом размышлять или слишком уж задумываться об истории. Потому что когда думал об этом в прошлом, в том же финале US Open – 2021, то не смог совладать с этим и выступил хуже своего уровня. Я не хочу, чтобы это повторилось, поэтому постараюсь фокусироваться на том, что надо сделать, подготовиться тактически», — сказал Джокович на пресс-конференции.