Джокович: задумаюсь об уходе, только если молодёжь начнёт надирать мне задницу на ТБШ

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, удивлён ли, что в 36 лет продолжает добираться до финалов ТБШ и обыгрывать игроков почти вдвое младше себя.
«Это может прозвучать высокомерно и заносчиво, но особо не удивлён, потому что знаю, сколько работаю, как много энергии вкладываю, чтобы быть в этом положении. Так что знаю, что заслуживаю этого. Я всегда верю в себя, в свои способности, в своё мастерство, в своё умение показывать максимум, когда это нужно. Так что, если честно, я не удивлён. Отлично себя чувствую, физически я так же силён и готов, не хочу говорить «как никогда раньше», но, как и в прошлые годы.
Возраст – это просто число, эта фраза сейчас мне близка. Я не хочу даже задумываться об уходе из тенниса, думать о конце, раз я до сих пор на пике своей игры. Просто не понимаю зачем. Наверное, задумаюсь об этом, если молодёжь начнёт надирать мне задницу на ранних стадиях «Шлемов». Наверное, тогда скажу – что ж, возможно, пора двигаться дальше. Но пока что чувствую, что всё ещё в игре», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода в полуфинал US Open – 2023, где в трёх сетах обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона.
- 9 сентября 2023
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