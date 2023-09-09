Новак Джокович: в восторге от своих результатов на ТБШ в этом году, это потрясающе

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих выступлениях на турнирах «Большого шлема» в этом году. Ранее серб вышел в финал US Open.

«Большие шлемы» больше всего мотивируют меня пахать на тренировках, доводить себя до уровня, на котором я могу биться с молодыми ребятами. «Большие шлемы» — это главные мои цели. Моё расписание составлено так, чтобы выходить на пик на этих турнирах, в этом году случилось так же. Пока я в восторге от своих результатов на «Шлемах» в этом году. Вышел во все четыре финала, это потрясающе. Высочайшее достижение, о котором только можно было подумать на старте сезона. Об этом я мечтаю, этого хочу, в этом положении и хочу быть.

Остаётся ещё один матч, и, если я выиграю титул, будет ещё лучше. Но что бы ни произошло, я очень горжусь и доволен своими достижениями на «Шлемах» в этом году», — сказал Джокович на пресс-конференции.