Новак Джокович: в восторге от своих результатов на ТБШ в этом году, это потрясающе

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своих выступлениях на турнирах «Большого шлема» в этом году. Ранее серб вышел в финал US Open.
«Большие шлемы» больше всего мотивируют меня пахать на тренировках, доводить себя до уровня, на котором я могу биться с молодыми ребятами. «Большие шлемы» — это главные мои цели. Моё расписание составлено так, чтобы выходить на пик на этих турнирах, в этом году случилось так же. Пока я в восторге от своих результатов на «Шлемах» в этом году. Вышел во все четыре финала, это потрясающе. Высочайшее достижение, о котором только можно было подумать на старте сезона. Об этом я мечтаю, этого хочу, в этом положении и хочу быть.
Остаётся ещё один матч, и, если я выиграю титул, будет ещё лучше. Но что бы ни произошло, я очень горжусь и доволен своими достижениями на «Шлемах» в этом году», — сказал Джокович на пресс-конференции.
- 9 сентября 2023
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