Медведев шутливо отреагировал на статистический факт о своих победах над Джоковичем

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев забавно отреагировал на тот факт, что по статистике он чаще обыгрывает серба Новака Джоковича, когда тот является первой ракеткой мира.

10 сентября Медведеву предстоит сразиться с Джоковичем в финале US Open – 2023, Новак при любом раскладе станет первой ракеткой мира только на следующий день, в понедельник.

«Забавная статистика, потому что пока он ещё не первая ракетка. Но если шутить на эту тему, то я буду думать – знаете, что в понедельник он станет первой ракеткой, так что я как будто буду играть с первой ракеткой. Не знаю, почему такая статистика, не думаю, что дело в том, что происходит в матчах. В воскресенье мне будет всё равно, первый он или второй. Это всё ещё Новак Джокович, и я хочу его обыграть», — сказал Медведев на пресс-конференции.