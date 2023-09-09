Кто победит в финале женского US Open — 2023?
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Сегодня, 9 сентября, состоится финальный матч женского турнира Открытого чемпионата США — 2023, а котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф (шестая в рейтинге WTA).
Встреча пройдёт на стадионе Артура Эша и начнётся чуть позже 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф — Арина Соболенко в финале US Open — 2023.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто победит в финале женского US Open — 2023?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, в полуфинале турнира в Нью-Йорке Соболенко обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис, а Гауфф одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой.
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