Кто победит в финале женского US Open — 2023?

Сегодня, 9 сентября, состоится финальный матч женского турнира Открытого чемпионата США — 2023, а котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф (шестая в рейтинге WTA).

Встреча пройдёт на стадионе Артура Эша и начнётся чуть позже 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кори Гауфф — Арина Соболенко в финале US Open — 2023.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто победит в финале женского US Open — 2023?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, в полуфинале турнира в Нью-Йорке Соболенко обыграла американскую теннисистку Мэдисон Кис, а Гауфф одержала победу над представительницей Чехии Каролиной Муховой.