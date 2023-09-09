Янчук: матч с Алькарасом — лучший в карьере Медведева. Настоящая сенсация!

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США — 2023.
«Если честно, я совсем не ожидал победы Медведева в матче с Алькарасом. Настоящая сенсация! Я оценивал вероятность победы в процентов десять, не больше. Совсем не думал, что увижу такой блестящий теннис от Медведева.
Считаю, что Даниил провёл лучший матч в своей спортивной карьере! Он смог подавить сумасшедший темп испанца и играл первым номером. Алькарас играл лучше только в первом сете. Было очень важно забрать его и переломить ход встречи. Такие матчи остаются в памяти на всю жизнь», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 9 сентября 2023
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