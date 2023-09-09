Медведеву давали лишь 26% шанса на победу над Алькарасом в полуфинале US Open — 2023

Суперкомпьютер давал лишь 26% шанса на победу чемпиона US Open – 2021, третьей ракетки мира, российского теннисиста Даниила Медведева в матче с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», лидером рейтинга ATP, 20-летним испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open – 2023.

Напомним, в итоге Медведев (3) обыграл действующего чемпиона Алькараса (1) в четырёх сетах. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.

Для Медведева эта победа стала шестой в поединках с первыми ракетками мира. Таким образом, Даниил вышел в финал US Open — 2023, где встретится с сербом Новаком Джоковичем. Этот матч станет повторением финала 2021 года, где Медведев взял свой первый титул турнира «Большого шлема».