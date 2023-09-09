Камельзон: Медведев превзошёл сам себя! Он психологически переиграл Алькараса

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Владимир Камельзон прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинал US Open — 2023.

«Даня сейчас находится в превосходной физической форме. Если честно, я верил и предсказывал его победу! Он просто не может упустить эту прекрасную возможность взять свой второй «Большой шлем» в карьере.

Я просто счастлив этой великолепной победе Даниила! Алькарас был фаворитом номер один на титул, но Медведев просто превзошёл сам себя. Он психологически переиграл испанца. Мы показываем всему миру, кто мы есть на самом деле. Россия была, есть и будет! Поздравлю всех болельщиков тенниса и нашу федерацию с этим великолепным матчем. Уверен, победа будет за нами!» — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.