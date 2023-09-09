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Легенда НФЛ Брэди — Джоковичу: продолжай надирать им задницы, как и всегда

Легенда НФЛ Брэди — Джоковичу: продолжай надирать им задницы, как и всегда
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Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди лично поздравил 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», сербского теннисиста Новака Джоковича с выходом в финал US Open – 2023. В полуфинале 36-летний Джокович в трёх сетах обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона.

Брэди вместе с сыновьями встретил Джоковича в подтрибунном помещении после матча.

Джокович: как дела, мой друг? Рад видеть тебя.
Брэди: продолжай надирать им задницы, как и всегда.
Джокович: я стараюсь.
Брэди: жаль, что мы не смогли увидеть твою игру сегодня вечером. Но они (сыновья Тома) учатся в школе в Майами, нам пришлось ждать завершения уроков. Я надеялся, что твой матч поставят в ночную сессию.

За титул на US Open — 2023 Джокович (2) сразится с бывшей первой ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым (3).

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