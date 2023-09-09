Шелтон: в Джоковиче больше огня, чем в других теннисистах, с которыми я играл
Поделиться
Американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением о второй ракетке мира сербе Новаке Джоковиче после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023.
«В Новаке больше огня, чем в других ребятах, с которыми я играл. Прямо видно, как он сочится этим бойцовским духом. И он такой весь матч. Забавно, что я видел в нём то, что и в себе на этой неделе, как я бился без устали. В этом он отличается от некоторых других моих топ-соперников. Не всех, но некоторых», — сказал Шелтон на пресс-конференции.
Напомним, в полуфинале турнира Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). В финале Открытого чемпионата США представитель Сербии встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.
Комментарии
- 9 сентября 2023
-
13:07
-
12:48
-
12:38
-
12:26
-
12:09
-
12:05
-
11:24
-
11:18
-
11:11
-
10:58
-
10:47
-
10:44
-
10:31
-
10:27
-
10:25
-
10:14
-
10:08
-
10:00
-
09:59
-
09:57
-
09:53
-
09:47
-
09:43
-
09:38
-
09:36
-
09:33
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
08:45
-
07:10
-
06:57
-
06:32
-
06:23
-
06:15
Партнерский контент