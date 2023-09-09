Шелтон: в Джоковиче больше огня, чем в других теннисистах, с которыми я играл

Американский теннисист Бен Шелтон поделился мнением о второй ракетке мира сербе Новаке Джоковиче после поражения в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023.

«В Новаке больше огня, чем в других ребятах, с которыми я играл. Прямо видно, как он сочится этим бойцовским духом. И он такой весь матч. Забавно, что я видел в нём то, что и в себе на этой неделе, как я бился без устали. В этом он отличается от некоторых других моих топ-соперников. Не всех, но некоторых», — сказал Шелтон на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале турнира Джокович одержал победу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:4). В финале Открытого чемпионата США представитель Сербии встретится с российским теннисистом Даниилом Медведевым.