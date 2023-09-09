Сумеет ли Даниил Медведев обыграть Новака Джоковича в финале US Open — 2023?

На US Open – 2023 определились финалисты мужского розыгрыша. За титул поборются 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, серб Новак Джокович и чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, россиянин Даниил Медведев. Встреча пройдёт завтра, 10 сентября.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто завоюет титул на US Open — 2023?»
Отметим, что этот финал станет 15-м между Джоковичем и Медведевым. На данный момент игроки провели 14 очных встреч, в которых девять побед одержал серб, а пять раз выиграл россиянин.
Напомним, в полуфинале Медведев (3) обыграл действующего чемпиона, первую ракетку мира, испанца Карлоса Алькараса (1) в четырёх сетах. Матч завершился со счётом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3 в пользу россиянина.
- 9 сентября 2023
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