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Селиваненко назвал полуфинал Медведев — Алькарас лучшим матчем US Open

Селиваненко назвал полуфинал Медведев — Алькарас лучшим матчем US Open
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился впечатлениями от победы российского теннисиста Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2023.

«Медведев и Алькарас показали великолепный теннис на фантастических скоростях. В этом матчем было большое количество головокружительных розыгрышей. Если говорить о совокупности интриги и общего уровня тенниса, пока что на этом US Open это был, наверное, лучший матч», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в финальном матче турнира в Нью-Йорке Медведеву предстоит встретиться со второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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