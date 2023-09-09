Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале US Open между Медведевым и Джоковичем

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями перед предстоящим финалом US Open — 2023 с участием российского теннисиста Даниила Медведева (третья ракетка мира) и трёхкратного чемпиона турнира серба Новака Джоковича (вторая ракетка мира).

«Как играть с Джоковичем — понятно. Главное, чтобы не перегорел эмоционально. По игре Даня точно может побеждать. Главное, быть свежим эмоционально и физически. А всё остальное у Дани в игре есть. Подача нужна, но тоже зависит от свежести. Так что будем болеть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Медведев становился победителем Открытого чемпионата США в 2021 году, Джокович выигрывал этот турнир в 2011, 2015 и 2018 годах.