Дёмин проиграл в полуфинале парного разряда юниорского US Open — 2023

Российский теннисист Ярослав Дёмин, выступавший в парном разряде юниорского US Open — 2023 вместе с мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом, потерпел поражение в полуфинальном матче турнира. Их соперниками были итальянец Федерико Бондиоли и австриец Джоэль Шварцлер. Встреча завершилась проигрышем Дёмина и Мендеса со счётом 7:6 (7:4), 3:6, [6:10].

Матч продолжался 1 час 30 минут. Обе пары подали по три эйса, итальянец и австриец допустили на одну двойную ошибку больше (5 — 4). Дёмин и Мендес реализовали два из 10 брейк-пойнтов, Бондиоли и Шварцлер — три из шести.

В финале итальянец и австриец сыграют со шведом Максом Далином и эстонцем Оливером Ойякааром.

В одиночном разряде юниорского Открытого чемпионата США Дёмин вылетел в третьем круге, уступив итальянцу Федерико Чина (3:6, 6:3, 6:7 (8:10)).