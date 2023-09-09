Соболенко уверенно выиграла у Гауфф первый сет в финале US Open

Завершился первый сет финального матча US Open — 2023 в женском одиночном разряде, в котором играют вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестая ракетка мира американка Кори Гауфф. Победу в первой партии со счётом 6:2 одержала Соболенко. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.
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Сет продолжался 39 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Гауфф выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.
Арина сделала брейк уже в стартовом гейме. Кори сделала обратный брейк в четвёртом гейме, однако вновь упустила свою подачу в пятом. Затем Соболенко увеличила своё преимущество, сделав ещё один брейк, после чего успешно подала на сет.
Соболенко является победительницей Australian Open — 2023. И для неё, и для Гауфф этот матч является вторым финалом турниров «Большого шлема» в карьере. Кори ранее играла в финале «Ролан Гаррос» — 2022, где уступила польской теннисистке Иге Свёнтек.
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