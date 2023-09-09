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Соболенко уверенно выиграла у Гауфф первый сет в финале US Open

Соболенко уверенно выиграла у Гауфф первый сет в финале US Open
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Завершился первый сет финального матча US Open — 2023 в женском одиночном разряде, в котором играют вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и шестая ракетка мира американка Кори Гауфф. Победу в первой партии со счётом 6:2 одержала Соболенко. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

US Open (ж). Финал
09 сентября 2023, суббота. 23:20 МСК
Кори Гауфф
6
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		4
6 		1
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Сет продолжался 39 минут. Соболенко два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Гауфф выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх.

Арина сделала брейк уже в стартовом гейме. Кори сделала обратный брейк в четвёртом гейме, однако вновь упустила свою подачу в пятом. Затем Соболенко увеличила своё преимущество, сделав ещё один брейк, после чего успешно подала на сет.

Соболенко является победительницей Australian Open — 2023. И для неё, и для Гауфф этот матч является вторым финалом турниров «Большого шлема» в карьере. Кори ранее играла в финале «Ролан Гаррос» — 2022, где уступила польской теннисистке Иге Свёнтек.

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