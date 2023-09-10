Шарапова, О’Нил, Кидман, Терон, Уотсон — среди зрителей финала US Open

В эти минуты проходит финальный матч Открытого чемпионата США — 2023 в женском одиночном разряде с участием Арины Соболенко (Беларусь, вторая ракетка мира) и американки Кори Гауфф (США, шестая ракетка мира). В качестве зрителей на игре присутствуют пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова, четырёхкратный чемпион НБА американский баскетболист Шакил О'Нил, а также известные актрисы Николь Кидман, Шарлиз Терон и Эмма Уотсон. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию решающего матча.

Отметим, что Соболенко является победительницей первого турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне, Australian Open — 2023. Для Гауфф лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» этого года, помимо продолжающегося финала US Open, стало участие в четвертьфинале «Ролан Гаррос».