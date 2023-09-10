Гауфф сравняла счёт по сетам в финале US Open с Соболенко

Американка Кори Гауфф (шестая ракетка мира) сравняла счёт по сетам в финальном матче US Open — 2023 с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (вторая ракетка мира). Арина выиграла первый сет со счётом 6:2, а счёт второй партии — 6:3 в пользу Гауфф. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Второй сет продолжался 45 минут. Соболенко ни разу не выполнила подачу навылет, но допустила одну двойную ошибку. Гауфф при одном эйсе допустила четыре двойные ошибки. Арина не сумела реализовать ни один из трёх брейк-пойнтов, а Кори реализовала единственный брейк-пойнт, который был у неё в этом сете.

Американка сделала брейк в четвёртом гейме сета, после чего смогла удержать преимущество до конца партии.

По ходу турнира Соболенко обыграла таких теннисисток, как Дарья Касаткина (Россия, 13-й номер посева), Чжэн Циньвэнь (Китай, 23), Мэдисон Кис (США, 17). Гауфф одерживала победы в матчах с Миррой Андреевой (Россия), Каролиной Возняцки (Дания, WC), Еленой Остапенко (Латвия, 20), Каролиной Муховой (Чехия, 10).