Кори Гауфф завоевала свой первый титул ТБШ

Американская теннисистка Кори Гауфф завоевала свой первый титул турнира Большого шлема.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США она обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

Отметим, Гауфф сыграла свой второй финал ТБШ в карьере в одиночном разряде. Первый был на «Ролан Гаррос»-2022, где она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

Отметим, счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американский теннисистки.

За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

Ранее сообщалось, что Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.