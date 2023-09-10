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«Не могу продолжать». Соболенко сквозь слёзы отвечала на вопросы на награждении US Open

«Не могу продолжать». Соболенко сквозь слёзы отвечала на вопросы на награждении US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко с трудом отвечала на вопросы после поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США.

Соболенко задавали вопросы по поводу турнира, и теннисистка с трудом на них отвечала, поскольку не могла сдержать слёз.

«Не могу продолжать», — сказала Соболенко во время интервью. Однако после этого она ответила ещё на несколько вопросов.

Напомним, матч завершился со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу американки.

Счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американки.
За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

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