Гауфф — самая молодая американка, выигравшая турнир «Большого шлема» в одиночке в XXI веке

Кори Гауфф стала первой американской тинейджеркой, выигравшей турнир из серии «Большого шлема» в одиночном разряде у женщин в нынешнем столетии. В ночь с 9 на 10 сентября по московскому времени 19-летняя теннисистка победила в финале Открытого чемпионата США-2023 Арину Соболенко из Беларуси со счётом 2:6, 6:3, 6:2. Матч на «Артур Эш Стэдиум» в «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» продолжался 2 часа 6 минут.

Предыдущей американкой, выигравшей турнир из серии «Большого шлема» в тинейджерском возрасте (от 13 лет и до достижения 20-летия), была Серена Уильямс. Легендарная теннисистка победила на US Open-1999 незадолго до своего 18-летия. В следующий раз Серена Уильямс выиграла турнир из серии «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2002) уже после 20.