Гауфф прокомментировала победу над Соболенко в финале US Open
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Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата США.
«Для меня это так много значит. В этот момент я чувствую себя немного в шоке. То поражение на Открытом чемпионате Франции по теннису стало для меня горем, но я поняла, что бог посылает тебе через невзгоды и испытания, и это делает этот момент даже слаще, чем я мог себе представить. Мой отец в детстве взял меня на этот турнир, я сидела прямо там и смотрела, как соревнуются Винус и Серена, так что быть здесь, на этой сцене, действительно невероятно», — сказала Гауфф после матча.
По итогам турнира Гауфф станет третьей ракеткой мира. Американка завоевала свой первый турнир Большого шлема.
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