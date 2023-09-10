Соболенко – болельщикам после финала US Open: вы бы могли поддерживать так во время матча?

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам после поражения от американки Кори Гауфф в финале Открытого чемпионата США. Во время церемонии награждения болельщики стали хлопать Соболенко.
«Вы бы могли поддерживать так во время матча? Больше всего я горжусь тем, что хорошо справилась со своими эмоциями и сосредоточилась на себе, а не на рейтингах. Я чувствовал любовь на протяжении нескольких недель.
Я просто хочу поздравить Коко, ты сыграла невероятно. И твою команду. Вы, ребята, заслужили этот титул. Я почти уверена, что нас ждёт ещё много финалов. Надеюсь, мы сыграем ещё много финалов и результат будет другим. Я хочу послать много любви своей семье, извините за такой результат», — сказала Соболенко после матча.
После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.
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