Россиянка Гурьева стала победительницей US Open-2023 среди юниоров в паре

Восьмые сеяные Открытого чемпионата США-2023 в парном разряде среди девушек россиянка Анастасия Гурьева и румынка Мара Гае выиграли в финале турнира у японок Сары Саито и Нанаки Сато — 1:6, 7:5, [10:8]. Матч прошёл на 10-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.
Гурьева и Гае по ходу матча сделали пять эйсов, допустили пять двойных ошибок и реализовали три из семи брейк-пойнтов. Их соперницы ни разу не подали на вылет, один раз ошиблись на подаче и реализовали четыре из семи брейк-пойнтов. Всего Гурьева и Гае выиграли 61 очко в матче, а Саито и Сато — 69.
Россиянка и румынка одержали вторую победу за день. Ранее они выиграли в полуфинале у японской пары Хаю Киносита / Вакана Сонобе. Саито и Сато также проводили второй матч за день. Они выиграли на стадии 1/2 финала у словачки Ренаты Ямриховой и американки Кейтлин Куэведо.
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