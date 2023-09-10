Соболенко сломала ракетку в раздевалке и выбросила её в мусорник после поражения от Гауфф

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку в раздевалке и выбросила её в мусорник после поражения в финале Открытого чемпионата США от американки Кори Гауфф.

Напомним, встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Гауфф. Отметим, счёт в личных противостояниях между теннисистками стал 4-2 в пользу американки.

После матча на церемонии награждения Соболенко не смогла сдержать слёзы и с трудом отвечала на вопросы.

За победу в турнире на US Open Гауфф получит 2000 рейтинговых очков и $ 3 млн призовых. Соболенко, в свою очередь, получит 1300 рейтинговых очков и $ 1,5 млн призовых.

После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.