Соболенко – команде после финала US Open: они знают, что после этого турнира их уволят!

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила над своей командой после поражения в финальном матче Открытого чемпионата США от американки Кори Гауфф. Встреча завершилась победой Гауфф со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
«Спасибо моей команде, спасибо вам, ребята. Они знают, что после этого турнира их уволят! Нет, мы вернёмся сильнее, ребята, я люблю вас», — сказала Соболенко после матча.
Счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американки. Отметим, Гауфф завоевала свой первый титул турнира Большого шлема. Для неё это был второй финал ТБШ в карьере в одиночном разряде. Первый был на «Ролан Гаррос»-2022, где она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.
После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.
- 10 сентября 2023
-
03:25
-
03:16
-
03:10
-
03:04
-
02:36
-
02:35
-
02:22
-
02:12
-
02:09
-
01:51
-
01:36
-
01:29
-
01:24
-
00:59
-
00:43
-
00:23
- 9 сентября 2023
-
23:58
-
22:25
-
22:07
-
21:13
-
20:53
-
20:37
-
20:30
-
18:44
-
18:40
-
18:22
-
16:54
-
16:41
-
16:06
-
15:59
-
14:40
-
14:31
-
13:46
-
13:37
-
13:07