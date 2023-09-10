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Соболенко – команде после финала US Open: они знают, что после этого турнира их уволят!

Соболенко – команде после финала US Open: они знают, что после этого турнира их уволят!
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила над своей командой после поражения в финальном матче Открытого чемпионата США от американки Кори Гауфф. Встреча завершилась победой Гауфф со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

«Спасибо моей команде, спасибо вам, ребята. Они знают, что после этого турнира их уволят! Нет, мы вернёмся сильнее, ребята, я люблю вас», — сказала Соболенко после матча.

Счёт в личных противостояниях между Гауфф и Соболенко стал 4-2 в пользу американки. Отметим, Гауфф завоевала свой первый титул турнира Большого шлема. Для неё это был второй финал ТБШ в карьере в одиночном разряде. Первый был на «Ролан Гаррос»-2022, где она уступила представительнице Польши Иге Свёнтек.

После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.

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