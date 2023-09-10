Швед Далин и эстонец Ойякаар выиграли US Open среди юниоров в парном разряде

На 13-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» прошёл финальный матч Открытого чемпионата США-2023 в парном разряде среди юношей. Швед Макс Далин и эстонец Оливер Ойякаар победили шестых сеяных итальянца Федерико Бондиоли и австрийца Джоэля Шварцлера — 3:6, 6:3, [11:9].
Далин и Ойякаар сделали четыре эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали один из восьми брейк-пойнтов. Бондиоли и Шварцлер ни разу не подали на вылет, трижды ошиблись на подаче и реализовали единственный брейк-пойнт. Всего швед и эстонец выиграли 67 очков в матче, а их соперники — 56.
Обе пары финалистов проводили второй матч за день Ранее Бондиоли и Шварцлер обыграли в полуфинале турнира россиянина Ярослава Дёмина и мексиканца Родриго Пачеко Мендеса. Далин и Ойякаар в свою очередь победили австралийца Хайдена Джонса и американца Александра Разеги.
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