Шарапова одним словом отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова отреагировала на победу американки Кори Гауфф над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата США.
«Чемпион», — написала Шарапова в своём «твиттере».
Напомним, матч завершился победой американки со счётом 2:6, 6:3, 6:2.
После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.
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