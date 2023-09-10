Шарапова одним словом отреагировала на победу Гауфф над Соболенко в финале US Open

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова отреагировала на победу американки Кори Гауфф над представительницей Беларуси Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата США.

«Чемпион», — написала Шарапова в своём «твиттере».

Напомним, матч завершился победой американки со счётом 2:6, 6:3, 6:2.

После этого турнира Соболенко станет первой ракеткой мира. Гауфф, в свою очередь, займёт третью строчку рейтинга WTA.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.