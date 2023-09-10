Американка Хуэй стала победительницей US Open среди девушек

Американка Кэтрин Хуэй одержала победу в финале Открытого чемпионата США-2023 в одиночном разряде у девушек над девятой сеяной чешкой Терезой Валентовой — 6:4, 6:4. Матч прошёл на 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжался 1 час 43 минуты.

Хуэй и Валентова по ходу матча сделали по одному эйсу и допустили по пять двойных ошибок. Американка реализовала пять из 13 брейк-пойнтов, а чешка — три из семи. Хуэй выиграла 81 очко за матч, а Валентова — 71.

Американская теннисистка получила wildcard для выступлений в турнире. Для Хуэй это первая победа на юниорском уровне на соревнованиях из серии «Большого шлема». Она пыталась отобраться в основную сетку взрослого турнира US Open-2023, но проиграла в первом круге квалификации канадке Эжени Бушар — 2:6, 3:6.