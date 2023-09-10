Соболенко объяснила, почему проиграла Гауфф в финале US Open

Белоруска Арина Соболенко назвала причину поражения в финальном матче Открытого чемпионата США от американки Кори Гауфф (6:2, 3:6, 2:6).
«В первом сете я неплохо справилась со своими эмоциями. Я была сосредоточена на себе, а не на болельщиках или на том, как двигается Гауфф. Она определённо двигалась сегодня просто невероятно. Но во втором сете я начала слишком много думать, и из-за этого начала терять свою силу. После этого Гауфф стала лучше двигаться, а я начала пропускать много простых мячей.
Хорошая новость в том, что я играю против себя. Плохо то, что я всё ещё испытываю эти проблемы, играя против самого себя. Но это нормально. Я буду работать усерднее.
Гауфф очень хорошо двигалась и здорово защищалась, лучше, чем кто-либо другой.
Во втором сете были ключевые моменты, которые я проиграла, и эти моменты помогли ей перевернуть игру. Дальше это была просто её невероятная игра в защите. Но я бы сказал, что именно из-за этих ключевых моментов во втором сете, где дело было больше во мне, чем в Гауфф, я проиграла этот матч», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
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