Гауфф: в матче с Андреевой, Возняцки и Остапенко взросление в Южной Флориде помогло мне

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как взросление в Южной Флориде помогает ей в теннисе. Напомним, в финале US Open Гауфф обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).
Я вынослива и при жаре могу продержаться так же долго, как и любой другой участник женского турнира. Вероятно, даже, может быть, как кто-то из мужчин.Да, жара для меня ничего не значит. Я немного испугался, что крыша была закрыта, потому что я знала, что идёт дождь. Я вроде как хотела, чтобы было жарко.
Да, я думаю, это определенно помогло мне в матче с Возняцки, Андреевой и Остапенко. Это было крайне важно. Южная Флорида очень помогла мне подготовиться к этим моментам», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
Напомним, по ходу турнира многие теннисисты жаловались на сильную жару во время матчей.
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