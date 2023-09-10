Гауфф: в матче с Андреевой, Возняцки и Остапенко взросление в Южной Флориде помогло мне

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как взросление в Южной Флориде помогает ей в теннисе. Напомним, в финале US Open Гауфф обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко (2:6, 6:3, 6:2).

Я вынослива и при жаре могу продержаться так же долго, как и любой другой участник женского турнира. Вероятно, даже, может быть, как кто-то из мужчин.Да, жара для меня ничего не значит. Я немного испугался, что крыша была закрыта, потому что я знала, что идёт дождь. Я вроде как хотела, чтобы было жарко.

Да, я думаю, это определенно помогло мне в матче с Возняцки, Андреевой и Остапенко. Это было крайне важно. Южная Флорида очень помогла мне подготовиться к этим моментам», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, по ходу турнира многие теннисисты жаловались на сильную жару во время матчей.