Бразилец Фонсека стал чемпионом US Open среди юношей

Седьмой сеяной Открытого чемпионата США-2023 в одиночном разряде среди юношей бразилец Жоау Фонсека победил в финале турнира 11-го сеяного американца Лёнера Тина — 4:6, 6:4, 6:3. Матч прошёл на 11-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» и продолжался 1 час 57 минут.

По ходу игры Фонсека сделал шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять из 10 брейк-пойнтов. Его соперник один раз подал на вылет, дважды ошибся на подаче и реализовал четыре из 15 брейк-пойнтов. Всего Фонсека выиграл 102 очка за матч, а Тин — 94.

Бразилец в этом году доходил до четвертьфиналов на каждом из трёх предыдущих турниров из серии «Большого шлема» в одиночном разряде среди юношей. Также Фонсека в паре с бельгийцем Александром Блоксом потерпел поражение в юниорском финале Открытого чемпионата Австралии-2023. Тин же успел сыграть на US Open-2023 в одиночном разряде во взрослом турнире, где проиграл в первом круге соотечественнику Фрэнсису Тиафо — 2:6, 5:7, 1:6.