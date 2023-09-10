Соболенко: женщины заслуживают того, чтобы им платили как мужчинам, мы многим жертвуем

Белоруска Арина Соболенко высказалась о необходимости уровнять призовые в мужском и женском теннисе.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что я считаю, что женщины заслуживают того, чтобы им платили так же, как и мужчинам, потому что мы многим жертвуем. Мы очень усердно работаем. Это не значит, что мы ничего не делаем, а нам платят одни и те же деньги.

Я думаю, да, мы заслуживаем этого, чтобы нам платили так же, как мужчинам. Да, уровень, наверное, другой. Конечно, мужчины сильнее. В любом случае, они будут сильнее и лучше нас, но мы по-прежнему много работаем, и я думаю, что мы заслуживаем того же вознаграждения. Это единственное, что я могу сказать сейчас», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в финале Открытого чемпионата США Соболенко уступила американке Кори Гауфф.