Медведев превзошёл Сафина по количеству выходов в финал турниров «Большого шлема»

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата США — 2023 и установил уникальное достижение.

Этот финал турнира «Большого шлема» станет для третьей ракетки мира пятым в карьере. Таким образом, Медведев по этому показателю обошёл Марата Сафина, который четыре раза участвовал в финалах ТБШ, и стал первым теннисистом среди россиян по количеству выходов в финал этих соревнований.

Напомним, в финале US Open — 2023 Медведев сыграет со второй ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Встреча состоится сегодня, 10 сентября. На счету Медведева одна победа на турнирах «Большого шлема». Это произошло на Открытом чемпионате США в 2021 году. В финале того турнира Медведев обыграл Джоковича.