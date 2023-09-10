Видео: эмоциональная реакция мамы Кори Гауфф на победу дочери в финале US Open
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Кэнди Гауфф, мама шестой ракетки мира, 19-летней американской теннисистки Кори Гауфф, очень эмоционально отреагировала на победу дочери в финале Открытого чемпионата США – 2023.
«Чемпионат» рекомендует к просмотру видео данного момента.
Видео доступно на официальном YouTube-канале US Open. Права на него принадлежат USTA
Напомним, в финале домашнего мэйджора Гауфф (6) обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори. Продолжительность матча составила 2 час 5 минут.
Отметим, что для юной Гауфф это был не первый финал турнира «Большого шлема». В прошлом году она играла в решающем матче «Ролан Гаррос», но не смогла завоевать титул.
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