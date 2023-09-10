Медведев — Джокович: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023. Центральный матч дня поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск, после женского парного финала.
В России официально трансляции турниров «Большого шлема», ATP и WTA недоступны, матчи нельзя смотреть на ТВ и сайтах телекомпаний. Однако «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Новак Джокович в финале US Open – 2023.
US Open (м). Финал
10 сентября 2023, воскресенье. 23:00 МСК
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
Стоит отметить, что для Медведева этот финал станет пятым в карьере на турнирах «Большого шлема» и третьим на US Open.
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