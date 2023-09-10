Медведев — Джокович: во сколько начнётся финал US Open, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023. Центральный матч дня поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск, после женского парного финала.

В России официально трансляции турниров «Большого шлема», ATP и WTA недоступны, матчи нельзя смотреть на ТВ и сайтах телекомпаний. Однако «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Новак Джокович в финале US Open – 2023.

Стоит отметить, что для Медведева этот финал станет пятым в карьере на турнирах «Большого шлема» и третьим на US Open.