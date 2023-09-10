Арина Соболенко — после поражения от Гауфф: да, мы спортсмены, но сегодня я точно выпью

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила, что завоевание звания первой ракетки мира несколько смягчило её разочарование от проигранного американке Кори Гауфф матча в финале US Open – 2023.
«Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить (улыбается). Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьём, но немного (улыбается).
Стать первой ракеткой – это большое достижение, я горжусь за все годы тяжёлой работы, которые помогли мне стать номером один в мире. Но мне важно закончить год первой ракеткой, а не просто стать ей и потерять это звание через неделю. Хорошо, что можно говорить, что была первой ракеткой, но я хочу закончить год в этом статусе. Поэтому я держусь на позитиве и мотивирована (смеётся)», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 10 сентября 2023
-
10:23
-
10:17
-
10:11
-
09:58
-
09:57
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
08:30
-
06:04
-
04:57
-
04:09
-
03:59
-
03:37
-
03:25
-
03:16
-
03:10
-
03:04
-
02:36
-
02:35
-
02:22
-
02:12
-
02:09
-
01:51
-
01:36
-
01:29
-
01:24
-
00:59
-
00:43
-
00:23
- 9 сентября 2023
-
23:58
-
22:25
-
22:07
-
21:13
-
20:53