Арина Соболенко — после поражения от Гауфф: да, мы спортсмены, но сегодня я точно выпью

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко подтвердила, что завоевание звания первой ракетки мира несколько смягчило её разочарование от проигранного американке Кори Гауфф матча в финале US Open – 2023.

«Поэтому, наверное, сейчас я не настолько расстроена. Но буду, так что точно пойду выпить (улыбается). Да, мы, спортсмены, тоже иногда пьём, но немного (улыбается).

Стать первой ракеткой – это большое достижение, я горжусь за все годы тяжёлой работы, которые помогли мне стать номером один в мире. Но мне важно закончить год первой ракеткой, а не просто стать ей и потерять это звание через неделю. Хорошо, что можно говорить, что была первой ракеткой, но я хочу закончить год в этом статусе. Поэтому я держусь на позитиве и мотивирована (смеётся)», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.