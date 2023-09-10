Арина Соболенко рассказала, почему брала медицинский тайм-аут в финале US Open

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, почему брала медицинский тайм-аут по ходу финального матча на US Open – 2023.

Напомним, в поединке за титул Соболенко (2) со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 19-летней американке Кори Гауфф. Несмотря на это, завтра, 11 сентября, Арина дебютирует на первой строчке рейтинга WTA, сдвинув оттуда польку Игу Свёнтек.

«Почувствовала в начале третьего сета, но ничего серьёзного. Просто мышца была очень зажатой. Чувствовала большое давление на приводящую мышцу, поэтому вызвала физио в надежде, что это поможет и я смогу лучше двигаться», — сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.