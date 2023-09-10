Веснина: Медведев и Джокович — лучшие игроки мира. В финале US Open нас ждёт блокбастер

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США — 2023.
«Медведев и Джокович — лучшие игроки мира на данный момент. В финале US Open нас ждёт настоящий блокбастер! Они оба прибавляют от матча к матчу. В игре с Новаком нужно будет сыграть ещё лучше, чем с Карлосом. В первую очередь будет психологическое противостояние. Чем сильнее нервы, тем лучше будет игра. Роддик однажды сказал: «Новак сначала забирает твои ноги, а затем твою душу!» Фаворита в этом финале не будет. Шансы 50 на 50», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 10 сентября 2023
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