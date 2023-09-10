Арина Соболенко опубликовала фото с командой после поражения в финале US Open

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото с командой после поражения в финале US Open – 2023.
Напомним, в поединке за титул Соболенко (2) со счётом 6:2, 3:6, 2:6 проиграла шестой ракетке мира, 19-летней американке Кори Гауфф. Несмотря на это, завтра, 11 сентября, Арина дебютирует на первой строчке рейтинга WTA, сдвинув оттуда польку Игу Свёнтек.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
Фото: из личного архива Арины Соболенко
«Теннис – тяжёлый вид спорта. Иногда просто нужно стремиться стать лучше! Счастлива, что рядом со мной замечательные люди, спасибо моей команде за то, что вы рядом со мной! Нью-Йорк – определённо одно из моих любимых мест, и вы, ребята, замечательные, хоть и не сильно меня поддерживали сегодня! Увидимся в следующем году!» — подписала фото Соболенко, добавив эмодзи «сердце».
- 10 сентября 2023
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