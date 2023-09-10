Гауфф: за 10 минут до начала финала US Open читала комментарии о том, что не выиграю

Американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об эмоциях, которые испытала после победы над белоруской Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата США — 2023.
«Огромное облегчение. Но это не главная эмоция. В этом разница с тем «Ролан Гаррос». Если бы я тот титул выиграла, наверное, это было бы главной эмоцией, выше счастья и радости. Сейчас я просто счастлива и чувствую небольшое облегчение. Потому что сейчас делала это для себя, не для других.
Я принимаю всё, что обо мне говорят, положительное и отрицательное. У всех разные характеры, кому-то надо отключать комментарии, не читать их. Но я человек задиристый, очень упёртый. Родители знают — если мне что-то скажут, я сделаю по-другому. И ещё за 10 минут до начала матча я читала комментарии о том, что не выиграю. Они разожгли во мне огонь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
- 10 сентября 2023
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