Гауфф: после финала US Open папа заплакал. Никогда в жизни не видела, чтобы он плакал
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Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф рассказала об эмоциях родных после её победы в финале Открытого чемпионата США — 2023 с белоруской Ариной Соболенко.
«Когда обнимала родных, думала – ого! Папу не видела, потому что он сразу меня обнял, но слышала, как он плачет. Я никогда в жизни не видела, чтобы он плакал, а всякое бывало. Но никогда не плакал.
Знала, что мама в любом случае расплачется, выиграю я или проиграю, так что она меня не удивила. Я всё время повторяла про себя – боже мой, это что, реально? Когда я присела перед церемонией, то почувствовала реальность происходящего, но когда обнимала их, не чувствовала. Я едва не забыла пожать руку судье. Сумасшедший момент», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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