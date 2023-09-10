Медведев — Джокович: статистика личных встреч финалистов US Open

Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисистов.