Медведев — Джокович: статистика личных встреч финалистов US Open
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Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023.
В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисистов.
|№
|Год
|Турнир
|Покрытие
|Раунд
|Победитель
|Результат
|1
|2017
|Кубок Дэвиса
|Хард
|1/8 финала
|Джокович
|3:6, 6:4, 6:1, 1:0/ отказ Медведев
|2
|2017
|Истбурн
|Трава
|Полуфинал
|Джокович
|6:4, 6:4
|3
|2019
|Australian Open
|Хард
|Четвёртый круг
|Джокович
|6:4, 6:7(5), 6:3, 6:2
|4
|2019
|Монте-Карло
|Грунт
|Четвертьфинал
|Медведев
|6:3, 6:4, 6:2
|5
|2019
|Цинциннати
|Хард
|Полуфинал
|Медведев
|3:6, 6:3, 6:3
|6
|2020
|ATP Cup
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|6:1, 5:7, 6:4
|7
|2020
|Итоговый турнир
|Хард
|Групповой этап
|Медведев
|6:3, 6:3
|8
|2021
|Australian Open
|Хард
|Финал
|Джокович
|7:5, 6:2, 6:2
|9
|2021
|US Open
|Хард
|Финал
|Медведев
|6:4, 6:4, 6:4
|10
|2021
|Берси
|Хард
|Финал
|Джокович
|4:6, 6:3, 6:3
|11
|2022
|Астана
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|4:6, 7:6(6) / отказ Медведев
|12
|2022
|Итоговый турнир
|Хард
|Групповой этап
|Джокович
|6:3, 6:7(5), 7:6(2)
|13
|2023
|Аделаида-1
|Хард
|Полуфинал
|Джокович
|6:3, 6:4
|14
|2023
|Дубай
|Хард
|Полуфинал
|Медведев
|6:4, 6:4.
Комментарии
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