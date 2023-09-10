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Медведев — Джокович: статистика личных встреч финалистов US Open

Медведев — Джокович: статистика личных встреч финалистов US Open
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Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ознакомиться со статистикой личных встреч теннисистов.

ГодТурнирПокрытиеРаундПобедительРезультат
12017Кубок ДэвисаХард1/8 финалаДжокович3:6, 6:4, 6:1, 1:0/ отказ Медведев
22017ИстбурнТраваПолуфиналДжокович6:4, 6:4
32019Australian OpenХардЧетвёртый кругДжокович6:4, 6:7(5), 6:3, 6:2
42019Монте-КарлоГрунтЧетвертьфиналМедведев6:3, 6:4, 6:2
52019ЦинциннатиХардПолуфиналМедведев3:6, 6:3, 6:3
62020ATP CupХардПолуфиналДжокович6:1, 5:7, 6:4
72020Итоговый турнирХардГрупповой этапМедведев6:3, 6:3
82021Australian OpenХардФиналДжокович7:5, 6:2, 6:2
92021US OpenХардФиналМедведев6:4, 6:4, 6:4
102021БерсиХардФиналДжокович4:6, 6:3, 6:3
112022АстанаХардПолуфиналДжокович4:6, 7:6(6) / отказ Медведев
122022Итоговый турнирХардГрупповой этапДжокович6:3, 6:7(5), 7:6(2)
132023Аделаида-1ХардПолуфиналДжокович6:3, 6:4
142023ДубайХардПолуфиналМедведев6:4, 6:4.
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