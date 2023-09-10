Гауфф: из-за Серены и Винус Уильямс у меня теперь есть победа на US Open

Шестая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф после победы в финале US Open рассказала о влиянии американок Серены и Винус Уильямс на её спортивную карьеру.
«Это безумие. Если честно, именно из-за них у меня есть этот трофей. В детстве именно из-за них я поверила в эту мечту. Тогда было не так много чёрных игроков, если я правильно помню, то только они и были. Конечно, из-за них появились и другие. Это сделало мечту более правдоподобной. Но после того, через что пришлось пройти им, таким, как мне, уже легче это сделать. Вспомните историю с Индиан-Уэллсом, через что пришлось пройти Серене и Винус в борьбе за равную оплату труда. С ума сойти! И большая честь быть в одном списке с ними.
Не описать словами, что для меня значат Серена и Винус. Надеюсь, что я – продолжение их наследия. Надеюсь, что ещё одна девочка увидит это и поверит, что тоже так может, и однажды её имя тоже будет на этом трофее», — сказала Гауфф на пресс-конференции.
- 10 сентября 2023
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