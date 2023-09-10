Ольховский поделился ожиданиями от финала US Open между Медведевым и Джоковичем

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский высказался о предстоящей встрече россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале US Open — 2023.
«Ожидаю хороший матч. У Даниила будут шансы на победу. Конечно, для многих Джокович является фаворитом. У Новака очень длинный послужной список. Но по игре, если Медведев сыграет так же, как в полуфинале, то Джоковичу будет тяжело.
Многие говорили, что в полуфинале Алькарас — фаворит, но у Медведева есть шанс. Здесь точно такая же ситуация. Многое зависит от того, как сыграет Медведев. Новак более стабильный и играет на одном уровне.
Если Медведев вынудит Джоковича предпринимать что-то неординарное, как порой бывало в их матчах… С задней линии Джокович не находил противоядия для защиты от Медведева и был вынужден идти вперёд. У Медведева в таком случае будут хорошие шансы, потому что Новак не так уверенно играет играет с лёту», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 сентября 2023
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