Ига Свёнтек отреагировала на исход финала Гауфф — Соболенко на US Open

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек отреагировала на исход финала женского US Open – 2023.

Напомним, в финале домашнего мэйджора шестая ракетка мира, 19-летняя американка Кори Гауфф (6) обыграла чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:2 в пользу Кори. Продолжительность матча составила 2 час 5 минут. Несмотря на поражение, Соболенко завтра, 11 сентября, сместит Свёнтек с первой строчки рейтинга WTA.

«Поздравляю вас обеих! Коко, с первым титулом на турнире «Большого шлема». Победа дома – особенный момент, Арина – с тем, что ты стала новой первой ракеткой мира. Потрясающий вечер и момент для женского тенниса!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.