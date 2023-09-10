Как завершится финал Медведев — Джокович на US Open — 2023?
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Сегодня, 10 сентября, чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сразится с 23-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем за титул победителя Открытого чемпионата США – 2023. Центральный матч дня поставлен вторым запуском на стадионе Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск, после женского парного финала.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как завершится финал мужского US Open — 2023?»
Стоит отметить, что для 27-летнего Медведева этот финал станет пятым в карьере на турнирах «Большого шлема» и третьим на US Open. Джокович же при любом раскладе вернётся на первую строчку рейтинга ATP в грядущий понедельник.
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