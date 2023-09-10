Янчук: уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Новак уже получал уроки от Даниила

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2023.

«Я уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Во-первых, Даниил не раз обыгрывал Новака, в том числе на этом турнире. Во-вторых, время работает против Джоковича: сербу — 36, Медведеву — 27. Эта разница сказывается.

Медведев сыграл блестяще последний матч. Думаю, он не потеряет задорного настроя на победу. Даниил будет играть не только от обороны, но и от нападения. Медведев стал сам очень часто атаковать. Думаю, победа будет за Даниилом. Он выдержит психологически. Джокович должен помнить, что он уже получал уроки от Медведева. Это будет сказываться на игре серба», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.