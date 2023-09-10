Янчук: уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Новак уже получал уроки от Даниила

Заслуженный тренер Российской Федерации по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от встречи россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США — 2023.
«Я уверен, что Медведев одолеет Джоковича. Во-первых, Даниил не раз обыгрывал Новака, в том числе на этом турнире. Во-вторых, время работает против Джоковича: сербу — 36, Медведеву — 27. Эта разница сказывается.
Медведев сыграл блестяще последний матч. Думаю, он не потеряет задорного настроя на победу. Даниил будет играть не только от обороны, но и от нападения. Медведев стал сам очень часто атаковать. Думаю, победа будет за Даниилом. Он выдержит психологически. Джокович должен помнить, что он уже получал уроки от Медведева. Это будет сказываться на игре серба», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 10 сентября 2023
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
14:11
-
14:04
-
14:00
-
13:48
-
13:10
-
13:08
-
12:57
-
12:18
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:28
-
11:20
-
11:07
-
11:00
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:23
-
10:17
-
10:11
-
09:58
-
09:57
-
09:52
-
09:30
-
09:30
-
08:30
-
06:04
-
04:57
-
04:09
-
03:59